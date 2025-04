PILT Vaata, milline näeb välja maailma peeneima pihaga naine!

Los Angelesest pärit Marisol avastas viie aasta eest Indias joogaretriidil olles, et tema elus pole kõik päris korras. Kuigi toitumisnõustajana hoolitses ta oma toitumise eest, hakkas keha andma märku, et midagi on ikkagi puudu. Ja siis tuli otsus – muuta välimust. Kõigepealt rindade suurendamine, siis huulte ja lõua täitesüstid, Botox otsaesisele ja silmade alla, regulaarsed näohooldused ja ripsmepikendused. Kõik see muidugi pole odav lõbu, aga Marisol usub, et see on investeering endasse.