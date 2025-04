Hollywoodi uus mure: Ozempicu-jalad reedavad kuulsuste tõelise vanuse

Ozempic ja teised taolised ravimid toovad kiire kaalulanguse, kuid jätavad endast maha lõdva naha. Nii, nagu on räägitud Ozempicu-näost, on sama märgatud ka jalgade juures. New Yorgi ilukirurg Barry Weintraub selgitas, et kui rasv järsku kaob, jääb naha alt tühjaks ja see vajub rippu.