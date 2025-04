2018. aasta uuringus vaatlesid Cardiffi ja Swansea ülikoolide teadlased, kuidas inimesed reageerivad ebameeldivatele piltidele, kus on kujutatud moonutatud kehi või kurje koeri. Uuringu käigus selgus, et psühhopaatide pupillid ei laienenud pilte vaadates erinevalt tavainimestest, kelle silmad reageerisid loomuliku šoki või hirmuga.

«Meie uuring pakub füüsilisi tõendeid emotsionaalse puudujäägi kohta, mis on levinud psühhopaatidest kurjategijate seas,» selgitas uuringu juhtivautor, psühholoog Dan Burley. Pupillid laienevad, kui pilt meid šokeerib või hirmutab, kuid psühhopaatidel see reaktsioon puudub – see annab meile selge füüsilise märgi, et neil on väiksem emotsionaalne reaktsioonivõime.