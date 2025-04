Jookse nagu tark inimene: niimoodi trenn ei kurna, vaid kosutab

Paljud meist mõlgutavad mõtteid ilusa ilmaga jooksma minna – on see ju intensiivne trenn, tervislik ja tasuta pealekauba. Samas aga ei kutsu väga. Kehalise tundidest on meeles, kuidas pärast kolme staadioniringi sai, keel vestil ja rauamaitse suus, muru peal lebades hinge tõmmatud. Tegelikult ei ole see aga üldse õige jooks. Loe altpoolt, kuidas muuda jooks millekski, mida sa lausa ootad!