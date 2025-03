TASUB TEADA Avastati magamatuse uus üllatav kõrvalmõju

Nottinghami ülikooli psühholoogid viisid hiljuti läbi kaks eksperimenti, milles osales kokku üle 1000 vabatahtliku. Ajakirjas Journal of Health Psychology 12. märtsil avaldatud tulemused viitavad, et halva unekvaliteediga inimestel on suurem kalduvus uskuda vandenõuteooriaid, eriti kui nad puutuvad kokku vastava sisuga väljastpoolt, mitte ei jõua ise vastavatele järeldustele. Lisaks süvendab kehv uni depressiooni, mis omakorda muudab inimesed vastuvõtlikumaks vääratele uskumustele.