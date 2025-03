Unusta lift! Trepist üles minek aitab põletada kaloreid kiiremini kui paljud teised mõõduka intensiivsusega tegevused. Uuringud näitavad, et trepist ronides kulutab inimene keskmiselt 8–11 kalorit minutis. Iga üles astutud samm põletab umbes 0,15 kalorit – see tähendab, et kümne sammuga oled juba kulutanud 1,5 kalorit!