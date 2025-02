ÜLLATAV Just see on põhjus, miks inimesed tahavad magustoitu süüa

Saksa teadlased tahtsid teada, miks me isegi täis kõhuga tunneme isu magusa järele. Teadlane Henning Fenselau ja tema kolleegid uurisid aju mehhanisme, mis annavad märku küllastustundest. Nad avastasid, et samad neuronid, mis edastavad signaali täis kõhu kohta, vastutavad ka magusaisu eest.

«See leid oli meie jaoks väga üllatav,» märkis Fenselau. Uuringu käigus tehti katseid hiirtega ja leiti, et isegi täis kõhuga sõid närilised magustoitu. Aju skaneerimisel ilmnes, et selle taga on kindel närvirakkude rühm. Kui hiirtele anti suhkrut, muutus see aktiivseks, suurendades nende magusaisu. Sama mehhanismi täheldati ka inimestel – ajuskaneeringud näitasid, et suhkrule reageerisid täpselt samad piirkonnad nagu hiirtel.

Huvitaval kombel leiti, et nendes ajupiirkondades on rohkelt opiaadiretseptoreid, mis võivad samuti mängida rolli magusaisus. Edasiste uuringute võimalused on avarad. Fenselau sõnul võib see avastus aidata paremini mõista rasvumise tekkemehhanisme ning avada uksi uute raviviiside jaoks.

«Kas see mehhanism on pidevalt aktiivne, arvestades, kui levinud on suhkur meie toidus?» arutles teadlane väljaandes Fox News. Ta lisas, et rasvumise ravis kasutatavad ravimid mõjutavad tõenäoliselt sama ajupiirkonda.

Siiski ei ole veel selge, kas need segavad avastatud piirkonda. Üks võimalik lahendus oleks täiustada olemasolevaid ravimeid lisaühenditega, mis sihivad ajupiirkonda, mis tekitab magusaisu – aidates sel moel inimestel paremini sellele vastu seista.