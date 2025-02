Unevaenlased taldrikul: need toidud rikuvad su öö ära

Toitumine mängib tervise juures olulist rolli, kuid sama tähtis on jälgida, mida süüa enne magamaminekut. Teatud toidud põhjustavad rahutut und, kuid hea uni taastab keha ja vaimu ning on hädavajalik ajutegevuse, immuunsüsteemi, kasvu ja arengu jaoks. Kuigi kvaliteetne uni on tervise üks alustalasid, on paljudel inimestel raske terve öö rahulikult magada. Allpool on kirjas mõned toidud, mida enne põhkupugemist on parem mitte süüa.