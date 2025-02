Aeg, mil trenni ja toitumise peamine eesmärk oli võimalikult väikseks kahaneda, on möödas. Tänapäeval soovivad inimesed olla tugevad, kiired ja terved, mitte mahutada ennast XS-suurusesse. See tähendab, et rasv tuleb asendada lihasmassiga. Millestki loobuda pole vaja, küll aga saad palju – tugevama keha, parema tervise ja rohkem energiat.