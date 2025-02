Kui sul on halb päev, võib jäätis tunduda ideaalne lahendus. Paljud naised kinnitavad, et just jäätis aitas neil toime tulla lahkumineku, raseduse või lihtsalt PMS-iga. Kuigi jäätis võib tunduda pingelisel hetkel hea valik, on olemas ka tervislikke toite, mis tõstavad meeleolu ja teevad õnnelikumaks. Süües toite, mis sisaldavad neurotransmittereid, nagu serotoniin, dopamiin ja norepinefriin, võid tegelikult oma tuju parandada.