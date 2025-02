GALERII Apollo Naistekas meelitas filmipeole lõbusa seltskonna

Apollo Naistekas on kinoõhtu, mis ühendab elegantsi, särava seltskonna ja meeldejääva meelelahutuse. See on ideaalne võimalus tuua oma argipäeva veidi glamuuri ja erilisust. Haara kaasa oma parimad sõbrannad, löö end üles ja naudi õhtut, mis pakub enamat kui lihtsalt filmi – oodata on põnevaid auhinnaloose ning unustamatuid hetki.

Uusimas romantilises seikluses on Bridget Jones jälle üksi. Ta on kaht last kasvatav lesk, alates ajast, mil Mark Darcy (Colin Firth) Sudaanis humanitaarmissioonil hukkus. 9-aastase Billy ja 4-aastase Mabeli kasvatamise juures aitavad Bridgetit ustavad sõbrad ning ka Londoni parandamatuim naistekütt ja elupõletaja Daniel Cleaver (Hugh Grant), keda ükski arukas inimene eales lapsehoidjaks ei kutsuks. Aga see on ju Bridget.