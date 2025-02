ÜLLATAV Just nii palju kaalus ennast paksuks pidanud Bridget Jones tegelikult

See oli naljakas. See oli sünge. Ja nagu paljud fännid on hiljem märkinud, oli see kahjulik tervele põlvkonnale naistele, sest Bridget Jones kaalus 61 kilo ja oli 164 cm pikk.

Bridget Jones Foto: Cap/rfs/Scanpix

«Vaatasin seda filmi esimest korda 13-aastaselt ja kaalusin vähemalt kuus kilo rohkem kui Bridget. Mäletan, kuidas mind haaras paanika ja vastikus ning ma lubasin endamisi, et hakkan rangemalt dieeti pidama,» kirjutas kehapositiivsuse eestkõneleja Alex Light oma 2020. aasta Instagrami postituses.

Filmis kirjutab Bridget oma päevikusse, et kaalub 61 kilo. Nii nagu Helen Fieldingi raamatutes, on kaal pidevalt teemaks. Kolmandas filmis, kui Bridget on rase, reageerib tema ema uudisele sõnadega: «Suurepärane, me arvasime, et sa oled jälle paksuks läinud.»

Ka Zellwegeri enda kaal oli sageli ajakirjanduse huviorbiidis. Ta võttis kaalus juurde nii «Bridget Jonesi päeviku» kui ka 2004. aasta järje «Bridget Jones: Täitsa lõpp» jaoks. Samas kui 2016. aastal linastunud «Bridget Jonesi beebi» puhul sai laialdast kajastust see, et näitleja seekord kaalus juurde ei võtnud. Filmis mainib Bridget, et on lõpuks jõudnud oma «ideaalkaalu».