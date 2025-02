Bridget Jones pani naised tormi jooksma just sellele rõivaesemele

Tule Apollo Naistekale!

Apollo Naistekas on meeleolukas üritustesari naistele, mis on sündinud koostöös Apollo kino ja veebiportaaliga Postimees Naine.

Järgmine Apollo Naistekas toimub romantilise komöödiaga «Bridget Jones: poisi järele hull». Filmiseeria neljandas osas on Bridget Jones jälle üksi. Ta on kaht last kasvatav lesk, alates ajast, mil Mark Darcy (Colin Firth) Sudaanis humanitaarmissioonil hukkus. Üheksa-aastase Billy ja nelja-aastase Mabeli kasvatamise juures aitavad Bridgetit ustavad sõbrad ning ka Londoni parandamatuim naistekütt ja elupõletaja Daniel Cleaver (Hugh Grant), keda ükski arukas inimene eales lapsehoidjaks ei kutsuks. Aga see on ju Bridget.