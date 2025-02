Söö seda toitu hommikuks, et vähendada Alzheimeri tõve riski

Kui sa armastad mune süüa, siis on meil sulle häid uudiseid. Uued uuringud näitavad, et munade söömine aitab vähendada Alzheimeri tõve riski. Nimelt leiti uuringus, et kui süüa üle ühe muna nädalas, oli see seotud 47 protsendi väiksema dementsuse riskiga. Mis teeb munadest nii võimsa liitlase ajule?