MUGI MÕNUGA See hommikusöök venitab eluiga pikemaks

Regulaarne hommikusöök vähendada II tüüpi diabeedi, südame-veresoonkonna haiguste ja rasvumise riski. Samuti on tõendeid selle kohta, et tervislik hommikusöök parandab ajutegevust, eriti mälu ja keskendumisvõimet. Nii et hommikusöök on igal juhul hea, kuid uued uuringud näitavad, et kaerahelbed võivad eluiga pikendada.