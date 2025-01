Kas jood vett õigesti? Vanuses 50+ on see tähtsam kui kunagi varem

Hea enesetunde jaoks on oluline juua piisavalt vett, eriti küpsemas eas. Võiks ju arvata, et see on lihtne, kuid tegelikult on konks selles, kuidas leida õige vedeliku ja toitainete tasakaal, mis toetab keha muutuvaid vajadusi. Allpool on kirjas, miks on piisavalt vett juua vananedes lausa kriitiliselt tähtis ja milliseid vigu inimesed teevad.