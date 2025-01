10 000 sammu pole vaja! Ekspert avaldas, kui palju peab tegelikult iga päev kõndima

10 000 sammu päritolu on seotud pikaajalise Jaapani sammuloenduri reklaamikampaaniaga 1960. aastatel, Tokyo olümpiamängude ajal. Masin kandis nime manpo-kei, mis tõlkes tähendab «10 000 sammu lugeja». Sellest ajast alates on see number muutunud igapäevase liikumise sümboolseks eesmärgiks, kirjutab The Independent.

Siiski märgib Aguiar, et 10 000 on ilus ja ümmargune number, mistõttu kasutatakse seda sageli füüsilise aktiivsusega seotud uuringutes.

Kui palju samme peaks päevas tegema?

Granada ülikooli uuringu järgi piisab enneaegse surma riski vähendamiseks päevas 8000 sammust. Samal ajal väidab 2023. aasta analüüs, mis avaldati ajakirjas European Journal of Preventive Cardiology, et minimaalne tervisemõjude saavutamiseks vajalik sammude arv on päevas 3867.

Mõlemad uuringud nõustuvad siiski, et tervislike tulemuste parandamiseks ei ole sammude arvul ülemist piiri. Samas märgib Aguiar, et kõige suurem kasu on kuni 8000 sammust ning sealt edasi muutub kõndimise mõju tervisele väiksemaks.