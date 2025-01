Selle mahla joomine võib meeste potentsi muuta pea poole võimsamaks

Erektsioonihäired või impotentsus on seotud muude patoloogiliste protsesside ilmnemisega mehe kehas. Selle põhjuseks on elustiil, stress ja vale toitumine. Tihti on need tingitud ka psühholoogilistest probleemidest. Samuti peaks arvestama elustiili, halbade harjumuste ja kaasnevate patoloogiatega: südame-veresoonkonna süsteemi töö häired võivad põhjustada probleeme erektsiooniga.