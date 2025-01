Magamatuse hiljuti avastatud kõrvalmõju paneb kahe käega peast kinni hoidma

Hiljutine uuring, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, testis 87 noore täiskasvanu (vanuses 18–30) mälufunktsiooni pärast head ja ka nappi und. Osalejatele anti ülesandeks mitte meenutada üht negatiivset mälestust. Uuringu käigus jälgiti aju prefrontaalse ajukoore aktiivsust, mis vastutab negatiivsete mälestuste pärssimise eest. Selgus, et unepuuduses osalejate aju oli selles piirkonnas vähem aktiivne, mistõttu oli neil raskem vältida emotsionaalselt raskeid mälestusi. Teadlased järeldasid, et magamata inimestele kipuvad pealetükkivad mälestused rohkem peale, mis võib viia lõpuks vaimse tervise halvenemiseni.