Mis on ühist küpsistel, kookidel, kommidel, makaronidel, saial, puuviljadel ja köögiviljadel? Süsivesikud! Kuigi need kuuluvad samasse kategooriasse, pole kõik süsivesikud sugugi võrdsed.

Halvad süsivesikud on näiteks küpsistes, kookides, kommides ja magusates jookides. Need seeduvad kiiresti, põhjustades veresuhkru järske kõikumisi. Head süsivesikud, nagu puuviljad, köögiviljad, täisteratooted, pähklid ja seemned, lagundatakse aeglasemalt, mistõttu pakuvad need püsivamat energiat.