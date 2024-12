TERVISELE OHTLIK Nii saad aru, et sa ei tarbi piisavalt süsivesikuid

Mis puudutab seda, kui palju süsivesikuid peaksime iga päev tarbima, siis see number ei ole kindlasti null. Spetsialistid soovitavad, et tärkliserikkad kompleksed süsivesikud – nagu kartulid, täisteraleib, pruun riis ja täisterapasta – moodustaksid veidi üle kolmandiku sinu toidust (välja arvatud juhul, kui sul on 2. tüüpi diabeet, mille puhul on oluline arstiga veresuhkru taseme kontrollimise osas konsulteerida).