VIDEO See levinud probleem meestel hävitab nende suhteid ja suguelu

«Pornos on kõik üle võlli keeratud – kehad, tegevused, emotsioonid,» selgitas Igor Earthchild taskuhäälingus «Keset elu». «Just see viibki selleni, et päriselus tundub kõik tavaline ja igav. Mehed, kes on harjunud olema ülestimuleeritud, ei suuda enam loomulikust intiimsusest rahuldust saada. Nad vajavad midagi intensiivsemat, mida päriselu lihtsalt ei paku.»

Igori sõnul võib pornosõltuvus muuta isegi aju ja keha normaalset toimimist. «Kui sa veedad tunde pornot vaadates ja ennast rahuldades, hakkab aju looma uusi neuronühendusi. Need ühendused muudavad sind sõltuvaks visuaalsetest stiimulitest. Sa ei reageeri enam loomulikele asjadele, sest su aju on häälestunud ülestimuleeritud maailmale, kus kõik on ekstreemne.»

«Pornosõltuvus viib mehed tihti selleni, et nad ei suuda isegi naise lähedusest rõõmu tunda. See ei ole ainult füüsiline probleem – see on ka sügavalt emotsionaalne ja vaimne murekoht,» lisas Tiit Trofimov, et selline sõltuvus mõjutab ka mehe võimet olla emotsionaalselt ja füüsiliselt kohal intiimses olukorras.

Ka statistika näitab, et pornosõltuvuse tagajärjed on tõsised. «Praegused uuringud näitavad, et umbes 45 protsenti pornosõltuvusega meestest kannatavad impotentsuse all,» selgitas Igor. «See tähendab, et nad ei suuda enam loomulikul viisil seksida. Kui tavaline kontakt ei eruta ja keha ei reageeri, on see tõsine märk sellest, et midagi on väga valesti.»