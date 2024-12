Ekspert: üks viga, mida Hollywoodi seksistseenides alati tehakse

Pandeemiajärgses maailmas on Hollywoodi filmitööstus silmitsi väljakutsetega, mis sunnivad otsima uusi viise publiku kinno meelitamiseks. Kui piletimüük jääb alla pandeemiaeelsele tasemele, on esile kerkinud just seksuaalse temaatikaga filmid, mis suudavad kassatulu kasvatada ja ühiskonnas uusi arutelusid algatada. Erootika mõju kinokunstile tõstab esile filmilooja Erika Lust, kes on pühendunud just eheda ja mitmekesise seksuaalelu kujutamisele.