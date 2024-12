Hayley jagas hiljuti meediaga, kuidas ema reageeris, kui ta otsustas vanema õe eeskujul OnlyFansi siseneda. «Esimene asi, mida ema küsis, oli see, kas ma olen sellest õega rääkinud ja mida tema arvab,» meenutas Hayley.

Vanem õde Quinn oli juba tuttav OnlyFansi maailmaga ning tema aina kasvav edu mõjutas ka ema suhtumist sellesse teemasse. Quinn mitte ainult ei loonud platvormil sisu, vaid asutas ka agentuuri Blue Rose Talent, mis aitab teistel OnlyFansi loojatel ka oma edu saavutada. «Ema nägi, kui edukas Quinn on olnud – ta teenis mõni kuu isegi 30 000 Austraalia dollarit nädalas (28 000 eurot), mille tulemusel otsustas tema abikaasa arstitöö ära lõpetada ja hakata hoopis tema assistendiks.»