Liikumisõpetaja: Eesti mees arvab, et ta on palju paremas vormis, kui ta tegelikult on

Kõigepealt aga – mis kasu me saame liikumisest? Kui me seda mõistame, on hulga lihtsam alustada, sest siis see pole pelgalt kohustus. Asi on selles, et liikumine ja vaimne heaolu on üksteisest suuremas sõltuvuses, kui me arvatagi oskame. Mida rohkem inimene treenib, seda paremini saab ta ka keerulistes olukordades hakkama. Trenn õpetab keha stressiga paremini toime tulema ja see vastupidavus tuleb ka igapäevaellu kaasa. Järjepidevalt treenides võid juba kuu aja pärast märgata, et pikad poejärjekorrad või aeglane autojuht liikluses ei aja enam nii närvi. Selleks on näiteks jooksmine üks parimaid spordialasid.