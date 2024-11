PROOVI JÄRELE Kaval nõks, mis aitab kaalust alla võtta

Üheks selliseks nipiks on rohkem vett juua enne igat söögikorda. See lihtne võte võib tunduda triviaalne, kuid teadusuuringud näitavad, et sellel on oluline mõju. 2015. aastal ajakirjas Obesity avaldatud uuringus leiti, et osalejad, kes tarbisid pool liitrit vett umbes pool tundi enne iga toidukorda, kaotasid 12 nädala jooksul keskmiselt kaks kilo rohkem kaalu kui need, kes vett ei joonud. Seda seetõttu, et vesi täidab ajutiselt mao ja tekitab täiskõhutunde, nii et inimene sööb vähem.