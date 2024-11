Tervise- ja toitumisuuringud tehakse enamasti meeste peal, biohäkkimise maailm on meeste päralt ning ka treeningsaalides domineerivad sageli mehed. Auhinnatud spordiajakirjanik Christine Yu soovib seda muuta. Kuigi iga keha on ainulaadne, on naiste ja meeste vahel olulisi erinevusi, mis mõjutavad sooritust trennis.