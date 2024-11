Hambaarst paljastab väga levinud vea, mis muudab hambad kollaseks

20-aastase kogemusega Aesthetique Dental Care'i juht Ferakh Hamid selgitas, millist viga inimesed hambaid pestes ootamatult sageli teevad. Nimelt ei niisuta inimesed sageli oma hambaharju. «Kuivale harjale hambapastat kandes võib see tegelikult tekitada rohkem kahju kui kasu. Kui vett pole piisavalt, mis toimib hammastele määrdeainena, muutuvad need tõenäolisemalt kollaseks.»

«Kuivharjamine võib alguses tunduda tõhusana, kuid ilma veeta ei jaotu hambapasta suus piisavalt laiali,» sõnas ta. Ta rõhutas, et harjaste niisutamine võib hammaste tervist tõsiselt kaitsta: «Harjaste märjaks tegemine muudab need pehmeks. See tähendab, et hambaid harjates on see igemetele ja hammastele leebem ning aitab vältida ärritust ja kahjustusi.»