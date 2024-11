Liikumisel on palju eeliseid: alates jõutreeningust, mis aitab depressiooni vastu, kuni aeroobsete harjutusteni, nagu jalgrattasõit, mis aitab vähendada südamehaiguste, diabeedi, hüpertensiooni ja kõrge kolesterooli riski.

Ka kõndimine on tervise jaoks olulise tähtsusega ning meile on juba ammu öeldud, et peaksime püüdma saavutada 10 000 sammu päevas.