MUGI MÕNUGA Need juustusordid teevad su tervisele pai

Juustu tervislikkus on läbi aegade olnud küsimuse all. Ühest küljest justkui tervislik piimatoode, teisalt aga rasvane ja soolane. Juustusorte on üle 1500, nii et tegelikult pole ime, et toiteväärtus erineb. Allpool on aga kirjas mõned tervislikumad juustusordid, mida julgelt oma menüüsse lisada.