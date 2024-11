INTERVJUU Mida selga panna, kui oled narkoparuni juures peol ja pead põgenema?

Kelle peale sa mõtled, kui kollektsioone lood? Kes see naine on, kes su loomingut kandma hakkab?

Meil on alati välja mõeldud persona, kes tekib kollektsiooni võtmes. Näiteks praeguse kollektsiooni puhul ma kujutlesin, kuidas kuskil Colombia ja Venezuela taga mõne narkoparuni juures on turvameestega pidu – see kõik on väga ohtlik ja nad peaaegu põgenevad…

Konkreetseid esemeid luues mõtlen ma aga kindlasti oma klientide peale nimeliselt. Mul on tilluke bränd ja ma olen kõikide oma klientidega lähedasteks sõpradeks saanud. Ma alati mõtlen, kas mul on neile midagi, kas ma saan neid üllatada või nende ootusi ületada.

Olen väga palju rõhku pannud sellele, et täiustada oma kunstilist poolt. Ma pole julgenud enne kuhugi minna, kui ma tean, et ma olen selleks valmis ja mu võimed on lihvitud. Tegelikult aga soovin, et mu kleidid oleksid Hollywoodi punase vaiba galadel. Usun, et Ameerika on minu jaoks õige koht.