MÜÜT KUMMUTATUD Ülekaaluline inimene saab olla heas vormis

Michigani ülikoolis tehtud uuringus võrreldi kahte gruppi inimesi, kelle KMI oli üle 30 (normaalseks peetakse KMId vahemikus 18,6–25) ning kelle rasvaprotsent, kaal ja sugu olid samad. Üks grupp oli harjunud treenima vähemalt neli korda nädalas viimase kahe aasta jooksul, teine aga ei olnud üldse füüsiliselt aktiivne.

Tulemused näitasid, et treeningutega harjunud inimeste kõhurasvkude oli tervislikum ja nende kehas oli vähem põletikurakke. Lisaks kogunes neil rasv rohkem nahaalusesse kihti, mis on elundite ümber kogunevast rasvast oluliselt ohutum.

Näited elust enesest

57-aastane Michelle Thomas on näinud kõvasti vaeva oma kehakuvandi ja tervisliku kehakaaluga. Pidev dieeditaja otsustas 2020. aasta pandeemia ajal regulaarselt trenni teha. Kuigi tema KMI on 36, tunneb ta end terve ja tugevana. Ta tõstab jõusaalis kuni 120 kg, käib jalgrattaga sõitmas, ujumas ja poksimas. Michelle usub, et KMI ei arvesta keha tegelikku võimekust ja geneetilist tausta, mistõttu tuleks selle kasutamine lõpetada.

Katrina Rohman on samuti aktiivne, kuigi KMI järgi liigitatakse ta rasvunuks. 40-aastane naine käib spinning'u ja bodypump'i trennis, ujub ja sõidab rattaga. Ta arvab, et geneetika ja polütsüstiliste munasarjade sündroom mõjutavad tema kehakuju. «Olen alati teistest erinenud, aga kaalust tähtsam on see, mida keha teha suudab,» sõnas ta The Sunile.

Mis on kehamassiindeks? Kehakaalu hindamiseks on kasutusel KMI, mis määratleb, et tervislik kaal on vahemikus 18,5–24,9, kõrgem on ülekaal ja üle 30 loetakse rasvumiseks. Süsteemi aga kritiseeritakse sageli, kuna see ei arvesta kehaehitust ega elustiili. On võimalik olla tervislik ja aktiivne ka normist kõrgema KMI juures, mis teeb selgeks, et tervis ei peegeldu alati üksnes kaalunäidus.