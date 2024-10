Kui suudad teha nii palju kätekõverdusi, oled heas füüsilises vormis

Kui paljud harjutused keskenduvad väliste raskuste tõstmisele, siis kätekõverdused keskenduvad sinu võimele oma keha ise maast lahti lükata. Märkimisväärse arvu kätekõverduste tegemine näitab, et lihasjõudu ja vastupidavust piisab.

Mitu korda peaksid erinevas vanuses mehed ja naised kätekõverdusi teha suutma?

Nagu eksperdid portaalis Eat This, Not That kinnitavad, pole olemas üht universaalset numbrit. Kuid on olemas üldised juhised, mis annavad selge ülevaate sinu füüsilisest seisundist.

20-aastastel meestel peaks olema suutlikkus teha 30–40 kätekõverdust, samas vanuses naistel 15–20. Kui suudad need numbrid saavutada, tähendab, et sul on tugevad ülakeha lihased ja tugev lihasvastupidavus.

50–60-aastased mehed peaksid säilitama võime teha 10–20 kätekõverdust, naised 5–10.

Asi pole vaid numbrites

Ära muretse, kui need numbrid tunduvad praegu suured. Õige treeningplaani ja pealehakkamisega on võimalik hea vorm saavutada. Kätekõverdus on funktsionaalne liigutus, mis täidab reaalseid ülesandeid: tõstmine, lükkamine ja keha stabiliseerimine igapäevaste tegevuste ajal. Kui suudad neid näitajaid saavutada ja hoida, pole sa lihtsalt heas vormis, vaid valmis tegema raskeid treeninguid ja tõstma raskeid asju.