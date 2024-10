INTERVJUU Eesti moelooja tõestab, et küps naine ei kao kuhugi

Ja tõesti, Tallinn Fashion Weeki laval võlusid publikut rõõmsameelsed ja kaunid eri vanuses naised, kes esitlesid modellidena Undi loomingut. Nende särav enesekindlus ja graatsia tõid esile rõivaste unikaalsuse ja eheduse. Undi kollektsioon avanes täies hiilguses tänu modellidele, kes kandsid rõivaid justkui need oleksid loodud spetsiaalselt neile – iga samm ja pilk rõhutasid kollektsiooni ajatut ilu. Need naised ei esindanud pelgalt iluideaale, vaid ka elukogemust, tarkust ja elurõõmu.

«Mood peegeldab alati oma ajastut ja ühiskonda,» usub Unt. Me otsime moes just püsiväärtusi ja kindlustunnet, mida ka Unt oma loominguga väljendab. Tema uus kollektsioon «Äärelinna naised» toob igapäevaellu soojust ja värviküllust.

«Rõivas võib olla kui kunstiteos, millel on ajatu väärtus,» räägib Unt. Tema kollektsioonis pole vaid uued rõivad – seal on ka asju eelmistest kollektsioonidest, mille kõrge kvaliteet ja ajatult stiilne disain annavad neile pika kandmisaja. Selline lähenemine rõhutab, kui oluline on tarbida säästlikult ja teadlikult, pakkudes alternatiivi kiirele moetööstusele.