INTERVJUU Katrin Kuldma lahendas meeste suure peavalu: mehed tahavadki täpselt teada, mis millega sobib

Super kihvt, et see elu on täna nii segatud ja piiripealne. Kui on etikett, et black tie, siis see üritus tihtipeale ei kanna seda black tie'd välja. Sa pead suutma mängida nende piiridega, et sa oled ikkagi kutsuja ja iseenda suhtes viisakas – kõik on chic – kuid mitte üle riietatud.