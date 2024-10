INTERVJUU «Mõnikord tahab naine näidata oma tugevat poolt ja riided on üks viis, kuidas seda teha.»

Brand No. 8 tõi sügisesel Tallinn Fashion Weekil lavale ülimalt naiseliku ja kauni kollektsiooni. «Ei pea kandma nii palju oversized riideid,» ütles brändi looja Svetlana Puzorjova, et soovib näidata, milline võib olla tänapäeva naine. «Naise figuur on nii ilus.» Kes olid laval olnud kaks noort andekat modelli, mida kanda sügisel ja milline on modernne naine – vaata altpoolt videointervjuust!