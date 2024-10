Pööraste kleitide disainer Perit Muuga toob lavale üllatuse, mida seal seni nähtud ei ole

Moelooja Perit Muuga tähistab uue suurejoonelise kollektsiooniga «Paradiis ja põrgu» omanimelise brändi kümnendat juubelit. Tegemist on pöördumisega tagasi päris esimese kollektsiooni juurde, mis jõudis toona lavale 23. oktoobril Tallinn Fashion Weekil. Sügisesel moenädalal esitleb Muuga samuti oma kollektsiooni kolmapäeval, 23. oktoobril.

Periti loomingu üheks läbivaks jooneks on meeldejäävad mustrid ja suursugused lopsakad vormid. Ja ta julgustab ka Eesti naisi tegema veidi julgemaid valikuid. Näiteks soovitab ta külmale talvele vastu minna põnevate vormidega jopedes. «Olen ise juba mitmendat talve põnevatest vormidest täiesti vaimustuses. Näiteks puhvvarrukatega, alt kahara vormi ja naiseliku vööga või hoopiski hiiglaslike kapuutside, asümmeetriliste lõigetega. Muidugi klassikaline mantel on ilus ja väljapeetud ning jope jällegi praktiline. Aga kui panna need kaks ideed kokku, saab midagi veel põnevamat.»

Foto: Sven Tupits / Fotogeen

Oma kliente peab Perit üldiselt üsna julgeteks moetarbijateks. «Ega ma väga tagasihoidlikke riideid ei disainigi üldiselt, ka klassikalisemad esemed on ikka mingi väikse vimkaga. Minu klient on pigem keskmisest julgem ja mängulisem. On neid, kes valivad praktilisemaid igapäevaseid mudeleid, kui ka neid, kes otsivad just kõige pöörasemat moemängu. Need viimased on muidugi loomingulise väljundi jaoks eriti olulised.»