Brand No. 8 näitab, kuidas minimalism toob naise loomuliku ilu esile

Kollektsiooni iga element on läbi mõeldud, et anda edasi naise sisemist jõudu ja harmooniat, tema iseloomu ja emotsioone. Peamiseks inspiratsiooniks mudelite loomisel on kaasaegse naise vastupidavus ja rafineeritus, tema võime olla ühtaegu nii tugev kui haavatav, enesekindel ja unistav.

Disainis kasutatud minimalism sai aluseks selgete ja kokkuvõtlike vormide loomisel. Foto: BRAND NO.8

Kollektsiooni paleti põhivärviks saanud burgundia toon on erilise tähendusega. See ei sümboliseeri mitte ainult kirge ja jõudu, vaid ka naistele omast sisemist rahulikkust ja enesekindlust. Selles paletis peegeldub naiseliku olemuse mitmekülgsus: selle helgest, emotsionaalsest küljest sügavama, varjatuma ja filosoofilisema pooleni. Burgundia värvist saab naiseliku energia, sisemise ilu ja enesekindluse sümbol.

Disainis kasutatud minimalism sai aluseks selgete ja kokkuvõtlike vormide loomisel. Moemaja kasutab seda kandja loomuliku ilu esile toomiseks, koormamata siluette üle mittevajalike detailidega. See võimaldab igal naisel tunda end mugavalt ja enesekindlalt igas olukorras, olgu selleks igapäevaelu või õhtune väljasõit. Vormide tõsidus rõhutab elegantsi. Minimalistlikud lahendused võimaldavad keskenduda rõivaste individuaalsusele.

Lisatud futuristlikud elemendid väljendavad soovi millegi uue, tundmatu järele. Need peegeldavad aegade vaimu, mil naine elab, kui ta ei karda oma kuvandiga katsetada, ühendades traditsioone kaasaegsete trendidega. Kasutusel on ebatavalised tekstuurid ja ootamatud materjalide kombinatsioonid, et tõsta esile uuenduslikku lähenemist rõivastele.