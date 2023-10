VIDEO ⟩ Brand NO.8 moekunstnik Svetlana: loomine on minu elu ja armastus, ilma selleta ma ei saa

«Mulle on viimasel ajal väga lähedane kosmoseteema ja Merkuur on see planeet, mis mulle ilmselt mõjub,» avaldas Brand NO.8 taga seisev moelooja Svetlana Puzorjova kollektsiooni Mercury sünniloo. «Viimasel ajal on inimesed üha tundlikumad ja tundlikumad. Arvan, et planeedid tõesti mõjuvad inimestele. Ma tunnen seda.» Kollektsiooni ettevalmistamine võttis aega umbes kaks-kolm kuud. Videos avaldab Svetlana, miks ta loomeind just kosmosest tuli.