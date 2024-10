TASUB PROOVIDA See väike elumuutus hoiab külmetushaigused sinust eemal

Nii õues kui ka kodus külma ja kuiva õhu sissehingamine muudab sind vastuvõtlikumaks külmetushaigustele. Ja see kõik on seotud nina kaitsemehhanismidega.

«Nina on meie esimene kaitseliin ja selle ülesanne on filtreerida välja õhus levivad ärritajad ja infektsioonid,» ütles kopsuarst dr Amy Brown väljaandele Huffington Post. «Nina sisemine niisutussüsteem võimaldab sel kohaneda keskkonnamuutustega, et toimetada niisutatud ja puhas õhk kopsudesse.»