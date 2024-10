Kuidas veeta suurepärane päev tööl: tervislik rutiin, mille mõju avaldub ka tunde hiljem

Elliott väidab, et on lõpuks leidnud ideaalse treeningu. «See ei nõua spordiriietesse pugemist – seda saab teha igal ajal ja see on nii ajasäästlik kui ka piisavalt leebe, et seda võiks iga päev harrastada,» selgitab ta. Lisaks mõjutab see treening nii vaimset kui füüsilist tervist ja selle mõju kestab veel tunde pärast treeningut.

Mis on see imeline treening? Vastus on lihtne – jalutamine. Elliott rõhutab, et ei pea isegi jooksulindile astuma, et kasu saada. Litsentseeritud psühholoog ja raamatu «Self-Care for Winter» autor Suzy Reading selgitab, et kõige olulisem on õues jalutada. «Kui soovid maksimaalset kasu saavutada, pead seda värskes õhus tegema,» ütleb Reading.