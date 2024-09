Parema keskendumise ja une saavutamiseks lisa enda päevakavasse see 5-minutiline tegevus

Toolijooga on saanud vanemaealiste tegevuseks, kuid eksperdid kinnitavad, et need lihtsad liigutused võivad parandada meie üldist tervist, olenemata vanusest. Pinges lihased muudavad igapäevaelu keerulisemaks ning istuv töö raskendab olukorda veelgi. Kuigi vananedes kaotame loomuliku paindlikkuse, on võimalik teha samme, et seda protsessi aeglustada.