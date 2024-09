KINDEL KEELD Just see on kõige hullem asi, mida keset ööd ärgates tihti tehakse

Eksperdid on hoiatanud inimesi halvima asja eest, mida nad võivad teha, kui nad keset ööd ärkavad ja seda teevad meist paljud. Tänapäeva kiire elutempo juures on hea uni keha ja vaimu taastumiseks ülioluline. Kuid sageli on seda kergem öelda kui teha, eriti kui me suure osa päevast ekraane jõllitame.