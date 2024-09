ETTEVAATUST Tervislikuks peetud harjumus võib eluiga hoopiski lühendada

Kuid esmalt on oluline märkida, et valgud on hädavajalikud. Dr Suzanne J. Ferree ütles, et piisavalt valku on eriti oluline vananedes, kuna keha kaotab ajaga lihasmassi.

Nii et valk on kahtlemata oluline, aga kui palju inimene täpselt vajab, sõltub tervislikust seisundist ja vajadustest. Üldine soovitus on tarbida 2000-kalorilise dieedi korral umbes 50 grammi valku päevas. Probleem tekib siis, kui inimesed tarbivad valku rohkem, kui nende keha vajab.

Valke on kahte tüüpi: loomsed ja taimsed. Uuringud näitavad, et taimsed valgud on tervislikumad kui loomsed. Pikaealisuse ekspert Monisha Bhanote ütles, et levinud viga on süüa ülearu liha, piimatooteid ja mune. «Loomsete valkude liigne tarbimine kiirendab vananemist ja kahjustab rakke,» sõnas ta.

Yale'i ülikooli teadlane Raghav Sehgal lisas, et üks tavaline viga, mida inimesed pikaealisuse nimel teevad, on imedieetide abil kiirete tulemuste otsimine. Näiteks ketogeenne dieet, mis kutsub üles rasvu ja valku tarbima, võib liigse loomsete saaduste osakaalu tõttu eluiga hoopis kahandada.

Eksperdid soovitavad tarbida rohkem taimseid valke ja kala. Kala erineb oma toiteväärtuse poolest lihast ja on tervislikum.

Taimsed valgud, nagu oad, läätsed, kikerherned, soja, pähklid ja seemned, sisaldavad antioksüdante, kiudaineid ja toitaineid, mis toetavad südant, vähendavad põletikku ja krooniliste haiguste riski.

Valk on vajalik, kuid oluline on tasakaal teiste toitainetega. Pikaealisuse jaoks on parim taimerikas tasakaalustatud toitumine, mida toetavad teadusuuringud, vahendab Huffington Post.