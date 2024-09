PROOVI JÄRELE Dopamiinirikkad toidud vähendavad söögiisu ja annavad energiat

Olenemata sellest, milline on sinu toitumise fookus, pole midagi halba, kui lisad oma menüüsse dopamiinirikkaid toite. Mindbodygreeni taskuhäälingus jagab integratiivse meditsiini arst Amy Shah soovitusi, kuidas seda teha ning miks see aitab vähendada isusid ja tõsta energiat.

Mis on dopamiinitoidud?

Dopamiinirikkad toidud on põhiliselt kõrge valgusisaldusega toidud – näiteks jogurt, munad, pähklid ja seemned. «Valgurikkad toidud sisaldavad aminohapet türosiin, mis ajus muundub dopamiiniks ning see on suurepärane viis alustada oma päeva,» selgitab Shah.

Dopamiini ja isude seos

Shahi sõnul juhib isusid dopamiin, mitte niivõrd keha vajadused. Kuid neid isusid saab trikitada, kui sööd dopamiinirikkaid toite, eriti hommikuti. «Öine paast on hea lõpetada dopamiinirikka hommikusöögiga, et saada motivatsiooni, energiat ja hoogu päevaks,» ütles Shah. Dopamiin on tihedalt seotud norepinefriiniga, mis annab hommikul vajaliku adrenaliinilaengu. Lisaks hoiab valgurikas hommikusöök kõhu kauem täis, nii et sööd väiksema tõenäosusega üle või näksid.

Valgurikkad toidud

Et hommikusöök oleks valgurikas, katseta eri koostisosi. Pole tarvis iga päev sama sööki süüa (kuigi see võib olla mõnus rutiin), nii et ammuta inspiratsiooni järgmistest toiduainetest

Munad

Kodujuust

Kaerahelbed

Kreeka jogurt

Tofu

Kikerherned

Läätsed

Kanafilee

Suitsulõhe

Need toiduained annavad kehale vajaliku energia ja toetavad dopamiini tootmist, nii et alustad päeva paremini ja hoiad tasakaalustatud toitumist.