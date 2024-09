45-aastaselt armastuse leidnud Eesti naine: olen nii õnnelik, et võtsin julguse kokku

Samal teemal Naine Suur lugu Traagiliselt abikaasa kaotanud eestlanna leidis uue armastuse: ma ei tahtnud rohkem üksinda nukrutseda

«Olin teel Tallinnast Tartu poole, kui keegi minu sees lausa karjus, et pean Silverile kirjutama. Parkisin auto maantee äärde ja kirjutasin talle esimesena. Kas tõesti olin mina see, kes sellise sammu astus?» imestas Irge. «Peagi sain Silverilt vastuse, ja sellest hetkest algas meie ühine «meie». See oli silmapilkne ja mõlemapoolne äratundmine, teistsugune tunne, justkui teaksime teineteist juba ammu.»

Esimest korda kohtusid nad silmast silma 30. augustil 2021. «Juba siis teadsin, et tahan selle mehega koos olla igal hommikul, kui silmad avan, ja näha teda viimasena enne magamaminekut. See tunne on ajas ainult kasvanud, mida rohkem ma teda tundma õpin. Nüüd, kui vaatan oma abikaasat igal hommikul ja õhtul, valdab mind suur tänutunne — iseenda, tema ja ka MeetnFly tutvumisportaali suhtes. Olen õnnelik ja rahul, et võtsin julguse kokku ja kirjutasin Silverile.»

Irge tunnistas, et vaatas varem pisut halvustavalt inimesi, kes tutvusportaalide kaudu kaaslast otsivad, kuid olles nüüd ise üks neist, teab ta, et see pole sugugi pinnapealne.