38-aastane Liisa: õige inimene tuleb sinu ellu siis, kui...

38-aastane Liisa ei osanud tutvumisportaali kontot luues veel midagi kindlat oodata või loota: see oli pigem mugavustsoonist väljumine ja väikene eneseületus. Talle tundus loogiline luua konto just sellisesse portaali, kus otsitakse püsisuhet, ja ta ei pidanud pettuma. Tutvumisrakenduses tundis Liisa kohe, et inimesed on tõsiste ja siiraste kavatsustega. See muutis vestlused nauditavaks isegi siis, kui omavahel romantilist klikki ei tekkinud. «Väga hea tunne jäi sisse ikka!» sõnab Liisa.

Kuidas Liisa oma tulevase mehe ära tundis?

Liisa sõnul torkas talle kohe silma kaaslase loomulik, lihtne ja vaba profiilipilt. Suheldes ei pidanud ta samuti pettuma: naine tundis kohe, et tegu on ainsa mehega, kes suudab teda lugeda nagu avatud raamatut, temaga samastuda ja küsida täpselt õigeid küsimusi. «Kui mõni teine mees suhtles tavapärases stiilis, nagu «Mis teed?» või «Mis nädalavahetusel plaanis on?» jms, siis see mees taipas küsida, kuidas ma end täna tunnen, mida ma vajan, kuidas mul päriselt läheb.»