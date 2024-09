KRÕMPSUTA RÕÕMUGA Üllatavad põhjused, miks süüa rooskapsast

Aga kas rooskapsas on tervisele kasulik? Lühike vastus on jah! See köögivili sisaldab mitmesuguseid väärtuslikke taimseid ühendeid ja toitaineid. Samas võib rooskapsas põhjustada ka gaase ja puhitusi ning mõnede terviseseisundite korral kätkeb see teatud riske. Kui oled mõelnud, kas need populaarsed väikesed köögiviljad tasuvad end tõesti ära, siis loe edasi, et rohkem teada saada.