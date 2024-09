HEA TEADA Täpne juhis, kuidas end sealt alt ohutult raseerida

Häbemepiirkonda raseerides tuleb olla ettevaatlik, sest vastasel juhul lõpeb see sissekasvanud karvade ja väikeste punetavate punnidega. Häbemekarvad erinevad jalgade omadest: keskmiselt on häbemekarvad kaks korda paksemad kui jalakarvad, nad kipuvad olema lokkis ja kasvavad mitmes suunas. Peale selle on häbemekarvad tavaliselt tihedamad, mis tähendab, et neid on ka rohkem kui näiteks jalgadel. Lisaks on nahk selles piirkonnas õhem ja tundlikum, sest seal on rohkem närvilõpmeid ja suurem verevarustus.