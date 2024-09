HÜVA NÕU Niimoodi näpistad 30 päevaga vöökohalt 2 sentimeetrit

Ehkki võib tunduda, et parim viis piha kahandamiseks on keskenduda kõhulihaste treenimisele, pole see nii. Kaalu ei saa kaotada vaid ühest kohast. Vöökoha vähendamiseks on vaja terviklikku lähenemist ja kogu keha rasvaprotsendi vähendamist, mida on võimalik saavutada umbes ühe kuu jooksul.